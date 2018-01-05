МВД Азербайджана задержало 2 человек за ложные информации о бомбах в общественных местах

МВД Азербайджана задержало двух человек, которые 2-3 января 2018 года звонили на "горячую линию" министерства и сообщали о бомбе в различных объектах, сообщает пресс-служба МВД.

"2 января в 21.40 на горячую линию "102" поступил звонок о бомбе в одной из гостиниц на территории Сабаильского района Баку. В результате оперативных мероприятий данная информация не нашла своего подтверждения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что информацию о бомбе сообщил 24-летний Эльмар Гасымов, который был задержан органами правопорядка", - сообщает МВД.

3 января в 16.28 на "102" поступил звонок о бомбе на одном из складов в Низаминском районе столицы. Данная информация при проверке также оказалась ложной. "В результате мероприятий было установлено, что звонок о бомбе сделал 61-летний Гасан Исмайлов, который также был задержан", - подчеркивает ведомство.

По обоим фактам возбуждено уголовное дело по статье 216 (преднамеренная лживая информация о терроризме) УК Азербайджана. В отношении обоих задержанных принята мера пресечения арест.

А.Азизов