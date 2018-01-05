МВД Азербайджана 1-4 января изъяло у наркодилеров свыше 31 кг наркотиков

МВД Азербайджана 1-4 января 2018 года в результате розыскных мероприятий изъяло свыше 31 кг сильнодействующих наркотических средств.
"За первые 4 дня в результате предпринятых мер было изъято более 31 кг сильнодействующих наркотических средств, включая около 7,5 кг героина, более 23,5 кг опиума", - отмечается в сообщении МВД.
По всем выявленным фактам и задержанным лицам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК.
А.Азизов
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