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Происшествия 05.01.2018 19:57

МВД Азербайджана 1-4 января изъяло у наркодилеров свыше 31 кг наркотиков

МВД Азербайджана 1-4 января 2018 года в результате розыскных мероприятий изъяло свыше 31 кг сильнодействующих наркотических средств.

"За первые 4 дня в результате предпринятых мер было изъято более 31 кг сильнодействующих наркотических средств, включая около 7,5 кг героина, более 23,5 кг опиума", - отмечается в сообщении МВД.

По всем выявленным фактам и задержанным лицам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК.

А.Азизов

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Тэги: МВД, НАРКОТИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]