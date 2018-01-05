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Происшествия 05.01.2018 20:12

На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3

В Каспийском море в пятницу в 18.54 по бакинскому времени произошло землетрясение магнитудой 3.

По данным Сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км

"В населенных пунктах подземные толчки ощущались магнитудой 3", - отметили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в службе.

А.Азизов

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Тэги: КАСПИЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]