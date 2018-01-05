На Каспии произошло землетрясение магнитудой 3

В Каспийском море в пятницу в 18.54 по бакинскому времени произошло землетрясение магнитудой 3.

По данным Сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км

"В населенных пунктах подземные толчки ощущались магнитудой 3", - отметили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в службе.

А.Азизов