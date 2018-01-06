Новые санкции США в отношении Ирана не связаны с соглашением по атому - госсекретарь

Новые санкции, которые готовят США против Ирана, не имеют прямого отношения к ядерной сделке по иранскому атому, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Мы рассматриваем действия и поведение Ирана в целом. Поэтому решение об отмене санкций, касающихся соглашения по атому, и решения о введении дополнительных санкций, которые не связаны с этим соглашением, касаются более широкого спектра", - пояснил он в интервью телеканалу CNN.
При этом дипломат отметил, что расширенные "санкции будут введены" в ответ на разработки Тегераном баллистических ракет и "дестабилизирующие действия Ирана в регионе".
В интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" Р.Тиллерсон сообщил, что Соединенные Штаты примут специальный закон, предусматривающий изменения в соглашение с Ираном по атому, или же решение о выходе из соглашения по иранскому атому в течение недели, заявил госсекретарь США Р.Тиллерсон в интервью агентству "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Как сообщает агентство, "Тиллерсон заявил, что изменения в закон, определяющий американское участие в соглашении от 2015 года, могут появиться в течение недели, или вскоре после этого".
При этом, как отметил госсекретарь, "президент сказал, что он либо внесет изменения (в соглашение - ИФ), либо отменит его".
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