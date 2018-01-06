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Регион 06.01.2018 10:40

США продолжат поддержку выступлений в Иране - Тиллерсон

Соединенные Штаты считают необходимым поддерживать право иранского народа на свободное волеизъявление и его выступления для достижения этой цели, заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Мы поддерживаем иранский народ в его стремлении добиться более качественных условий жизни, более широких свобод. Мы верим, что он этого заслуживает, мы будем с ним в стремлении добиться мирной транзакции власти", - сказал дипломат в ответ на вопрос, не являются ли заявления Вашингтона призывом к смене режима.

По словам госсекретаря, "иранский народ страдает при нынешнем режиме".

"Когда они (иранцы - ИФ) выходят на улицы, мы слышим, почему они там, мы слышим, чем они обеспокоены на законном основании, и мы согласны, что эти обеспокоенности реально законны. Мы должны поддержать их право на то, чтобы высказывать это", - отметил Р.Тиллерсон.

Он подчеркнул: "Мы не поддерживаем наследственную смену власти, но мы поддерживаем мирную смену власти", добавив, что решение остается за народом Ирана.

гк гс

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Тэги: США, ИРАН, ВЫСТУПЛЕНИЯ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]