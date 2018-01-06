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Происшествия 06.01.2018 11:18

Бензовоз и "легковушка" столкнулись в Нижегородской области, погибли пять человек

Пять человек погибли в автоаварии в Починковском районе Нижегородской области в субботу утром, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе УГИБДД по региону.

"Около 8:00 мск на 211 км автодороги Нижний Новгород - Саратов произошло столкновение бензовоза МАН и автомобиля ВАЗ 2114", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он сообщил, что в результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля.

"Предварительно установлено, что все погибшие - жители Нижегородской области", - добавил собеседник агентства.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, НИЖНОВГОРОД, ДТП, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]