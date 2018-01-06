Пять человек погибли в автоаварии в Починковском районе Нижегородской области в субботу утром, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе УГИБДД по региону.
"Около 8:00 мск на 211 км автодороги Нижний Новгород - Саратов произошло столкновение бензовоза МАН и автомобиля ВАЗ 2114", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он сообщил, что в результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира легкового автомобиля.
"Предварительно установлено, что все погибшие - жители Нижегородской области", - добавил собеседник агентства.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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