В 2018 году корпорация "МиГ" намерена приступить к производству установочной партии новейших многоцелевых истребителей МиГ-35, сообщил "Интерфаксу" источник в авиастроительной отрасли.

"С 2018 года планируется начать производство первой, установочной партии МиГ-35", - сказал собеседник агентства.

В феврале 2017 года президент ОАК Юрий Слюсарь сообщил журналистам, что первые два истребителя Миг-35 будут переданы военным до конца 2018 года.

"У нас подписан контракт с Минобороны на поставку двух МиГ-35. Они будут переданы в 2017-2018 годах", - заявил Ю.Слюсарь.

В августе 2017 года гендиректор российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" (входит в ОАК) Илья Тарасенко заявил о планах начать в 2018 году серийное производство МиГ-35.

"С 2018 года мы выходим на серийное производство этого самолёта", - сказал И.Тарасенко.

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов также сообщал о намерении военного ведомства начать закупки МиГ-35 с 2018 года.

В настоящее время новейший истребитель переходит к этапу государственных испытаний, которые должны завершиться в 2019 году. Как ожидается, после этого начнутся серийные поставки МиГ-35 в Воздушно-космические силы России.

МиГ-35 - самый совершенный в семействе истребителей "МиГ". Этот самолет относится к поколению 4++ и рассматривается как переходное звено к истребителю пятого поколения. Самолет способен одновременно захватывать 10 целей, он малозаметен и многофункционален. Он оснащён радиоэлектронным оборудованием, которое позволяет применять все средства авиационного поражения.

В состав средств МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, которые ранее не предлагались на экспорт. В их числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО (противовоздушной обороны). Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".

МиГ-35 оснащен современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолеты, так и летящие ракеты.

Ранее Виктор Бондарев, находясь в должности главкома ВКС, заявлял, что весь парк легких истребителей будет заменен на МиГ-35. По его словам, истребитель может быть оснащен лазерным оружием.