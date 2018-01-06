Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0527 RUR   0.0298 GBR   2.3065 TRY   0.4534

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.01 Brent   68.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 8 Янв 11° 9 Янв 10°

СНГ 06.01.2018 11:40

Суд рассмотрит жалобу Навального, которому отказано в участии в президентских выборах

Апелляционная коллегия Верховного суда в субботу рассмотрит жалобу оппозиционера Алексея Навального на постановление о признании законным решения Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения кандидатом в президенты РФ, сообщил "Интерфаксу" представитель А.Навального Иван Жданов.

"Судебное заседание состоится сегодня в 12:00 мск", - сказал И.Жданов.

Верховный суд России 30 декабря 2017 года отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.

В жалобе А.Навальный просит отменить это решение и удовлетворить его административный иск.

Как ранее сообщили юристы, если решение не будет отменено, то отказ допустить А.Навального к участию в выборах будет обжалован и в Европейском суде по правам человека.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, СУД


Похожие новости


Верховный суд РФ подтвердил, что Навальный не может участвовать в президентских выборах Суд продлил испытательный срок Навальному до 30 декабря 2020 года Навальный считает, что получил право продолжить борьбу за президентский пост Навальный собрался баллотироваться в президенты в 2018 году Оппозиционер Навальный получил 3,5 года условно по делу "Ив Роше" Жириновский обратится в прокуратуру по поводу пожертвований на кампанию Навального

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]