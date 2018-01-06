Суд рассмотрит жалобу Навального, которому отказано в участии в президентских выборах

Апелляционная коллегия Верховного суда в субботу рассмотрит жалобу оппозиционера Алексея Навального на постановление о признании законным решения Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения кандидатом в президенты РФ, сообщил "Интерфаксу" представитель А.Навального Иван Жданов.
"Судебное заседание состоится сегодня в 12:00 мск", - сказал И.Жданов.
Верховный суд России 30 декабря 2017 года отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.
В жалобе А.Навальный просит отменить это решение и удовлетворить его административный иск.
Как ранее сообщили юристы, если решение не будет отменено, то отказ допустить А.Навального к участию в выборах будет обжалован и в Европейском суде по правам человека.
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