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Дальнее зарубежье 06.01.2018 12:25

Четверо индийских полицейских стали жертвами взрыва бомбы в штате Джамму и Кашмир

По меньшей мере четыре сотрудника полиции Индии погибли в субботу в результате взрыва самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир на севере страны, сообщает издание "Таймс оф Индиа".

Еще один полицейский получил серьезные ранения.

По данным издания, террористы заложили взрывное устройство возле магазина в округе Барамула. Бомба сработала в тот момент, когда полицейские вели патрулирование этого района.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

Индийские власти обвиняют спецслужбы Пакистана в поддержке сепаратистов в Кашмире. Пакистан эти обвинения отвергает.

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Тэги: ИНДИЯ, ТЕРАКТ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]