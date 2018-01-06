Передача военным первых истребителей пятого поколения Су-57 ожидается в 2018 году

Поставки военным истребителей пятого поколения Су-57 могут начаться в 2018 году, сообщил "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.
"Передача ВКС России первых нескольких истребителей из установочной партии, как ожидается, произойдет уже в 2018 году", - сказал собеседник агентства.
О планах принять в 2018 году на вооружение Су-57, он же перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), ранее сообщил "Интерфаксу" экс-главком ВКС, глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев.
"У нас на подходе начало серийного производства самолета пятого поколения", - сказал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью "России-24" в ноябре 2017 года.
Ранее президент ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что в 2017 году будет закончено изготовление всех опытных образцов, которые участвуют в летных испытаниях.
Как сообщалось, установочная партия для передачи Минобороны РФ составит 12 истребителей с двигателем "первого этапа". Новый двигатель, силовая установка пятого поколения разработки Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), вышел на летные испытания в декабре 2017 года. До последнего времени в летных испытаниях участвовали 9 образцов ПАК ФА с двигателем "первого этапа".
Су-57 (ПАК ФА, Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он оснащён принципиально новым комплексом глубоко интегрированной авионики, обладающей высоким уровнем автоматизации управления и интеллектуальной поддержки экипажа. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.
Ранее глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов заявил, что для Т-50 создают новые ракеты. "Т-50 получит к 2017 году шесть принципиально новых ракет, к 2020 году - еще шесть. Четыре образца ракет внутрифюзеляжного размещения уже созданы и проходят испытания", - заявил Б.Обносов.
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