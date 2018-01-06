Минобороны Азербайджана и ГКРРС подписали план совместной деятельности на 2018-й год

Министерство обороны Азербайджана и Госкомитет по работе с религиозными структурами (ГКРРС) подписали план совместной деятельности на 2018-й год, сообщает оборонное ведомство.

Согласно документу, определены время, место, а также ответственные за проведение мероприятий лица и структуры.

В сообщении отмечается, для личного состава ВС Азербайджана будут проводиться мероприятия, посвященные идеям азербайджанства, сохранению и развитию национально-нравственных, культурных ценностей, противостоянию радикальным религиозным течениям и экстремизму, сотрудничеству между культурами, цивилизациями и конфессиями.

Б.Рустамбеков