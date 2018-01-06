Минобороны Азербайджана и ГКРРС подписали план совместной деятельности на 2018-й год

Министерство обороны Азербайджана и Госкомитет по работе с религиозными структурами (ГКРРС) подписали план совместной деятельности на 2018-й год, сообщает оборонное ведомство.
Согласно документу, определены время, место, а также ответственные за проведение мероприятий лица и структуры.
В сообщении отмечается, для личного состава ВС Азербайджана будут проводиться мероприятия, посвященные идеям азербайджанства, сохранению и развитию национально-нравственных, культурных ценностей, противостоянию радикальным религиозным течениям и экстремизму, сотрудничеству между культурами, цивилизациями и конфессиями.
Б.Рустамбеков
Нефть сдержанно дешевеет, Brent снизилась до $67,72 за баррель
Центробанк Азербайджана с февраля ужесточает требования к экспертизе денег в рамках борьбы с фальшивыми купюрами
Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-ноябре сократились на 1,2% - регулятор
Возбуждено уголовное дело относительно пропажи трех спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, в горах на севере республики
Фигуристы из КНДР могут отправиться на Олимпиаду в Южную Корею
Бензовоз и "легковушка" столкнулись в Нижегородской области, погибли пять человек
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Администрация США допустила очередной промах, созвав заседание СБ ООН по Ирану, считают в Тегеране
Верховный суд РФ подтвердил, что Навальный не может участвовать в президентских выборах
В Саудовской Аравии арестованы 11 принцев, заявивших о несогласии с действиями властей - СМИ
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»