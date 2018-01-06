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Внутренняя политика 06.01.2018 12:11

Минобороны Азербайджана и ГКРРС подписали план совместной деятельности на 2018-й год

Министерство обороны Азербайджана и Госкомитет по работе с религиозными структурами (ГКРРС) подписали план совместной деятельности на 2018-й год, сообщает оборонное ведомство.

Согласно документу, определены время, место, а также ответственные за проведение мероприятий лица и структуры.

В сообщении отмечается, для личного состава ВС Азербайджана будут проводиться мероприятия, посвященные идеям азербайджанства, сохранению и развитию национально-нравственных, культурных ценностей, противостоянию радикальным религиозным течениям и экстремизму, сотрудничеству между культурами, цивилизациями и конфессиями.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ, ГКРРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]