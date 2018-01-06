Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0527 RUR   0.0298 GBR   2.3065 TRY   0.4534

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.01 Brent   68.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 9 Янв 11° 10 Янв 10°

Дальнее зарубежье 06.01.2018 14:49

В Саудовской Аравии арестованы 11 принцев, заявивших о несогласии с действиями властей - СМИ

Власти Саудовской Аравии арестовали 11 принцев, которые прибыли в один из королевских дворцов, чтобы заявить протест против мер властей в отношении аристократии королевства, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на местные СМИ.

Принцы были взяты под стражу служащими Национальной гвардии после того, как отказались удалиться из дворца, уточняет АП. Имена арестованных не разглашаются.

По данным агентства, принцы требовали от властей возобновить выплаты счетов, поступающих членам королевской семьи, за воду и электричество. Также принцы хотели, чтобы власти выплатили компенсацию за смертный приговор, вынесенный одному из их родственников.

По данным местных СМИ, принцы были доставлены в расположенную к югу от Эр-Рияда тюрьму Аль-Хаир, где содержат, в том числе, участников незаконных вооруженных формирований и террористов группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ПРИНЦЫ, АРЕСТЫ


Похожие новости


В Саудовской Аравии за коррупцию задержаны 11 принцев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]