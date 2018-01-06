Оппозиционер Алексей Навальный продолжит добиваться отмены решения Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения кандидатом на президентских выборах, сообщил "Интерфаксу" его представитель Иван Жданов.
"Мы обжалуем сегодняшнее решение Верховного суда в Президиум, а также обратимся в Конституционный суд России", - сказал он в субботу.
И.Жданов отметил, что "теоретически у Навального ещё есть шансы на участие в выборах, но фактически они мизерны".
По его словам, Президиум и КС могут быстро рассмотреть жалобы и обязать ЦИК допустить А.Навального к участию в выборах. "Но мы мало верим в такой исход", - сказал И.Жданов.
30 декабря 2017 года Верховный суд РФ в первой инстанции отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ. 6 января Верховный суд РФ подтвердил это решение, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы А.Навального. Таким образом, решение вступило в законную силу.
Как ранее сообщили представители А.Навального, если решение не будет отменено, то отказ допустить его к участию в выборах будет обжалован и в Европейском суде по правам человека.
Президент Алиев выделил 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Хачмазском районе Азербайджана
Минобороны Азербайджана и ГКРРС подписали план совместной деятельности на 2018-й год
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Нефть сдержанно дешевеет, Brent снизилась до $67,72 за баррель
Центробанк Азербайджана с февраля ужесточает требования к экспертизе денег в рамках борьбы с фальшивыми купюрами
Банковские вклады населения в Азербайджане в январе-ноябре сократились на 1,2% - регулятор
Возбуждено уголовное дело относительно пропажи трех спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, в горах на севере республики
Фигуристы из КНДР могут отправиться на Олимпиаду в Южную Корею
Бензовоз и "легковушка" столкнулись в Нижегородской области, погибли пять человек
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»