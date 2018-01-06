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Происшествия 06.01.2018 15:27

Возбуждено уголовное дело относительно пропажи трех спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, в горах на севере республики

Возбуждено уголовное дело относительно пропажи трех спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, в горах на севере республики, отмечается в совместном заявлении МЧС и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Уголовное дело возбуждено по статье халатность, повлекшая тяжелые последствия по неосторожности. Отмечается, что для возбуждения уголовного дела имеются основания в связи с невыполнением своих служебных обязанностей ответственными лицами в частности касающихся выбора маршрута, благоприятности погодных условий для подъема, проведения мероприятий по безопасности и т. д.

Как сообщалось ранее, информация о трех пропавших членах воздушного и экстремального спортивного клуба "Gilavar" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС вечером 26 декабря.

Спортсмены-экстремалы отправились в направлении Туфандаг из селения Хыналыг Губинского района Азербайджана 23 декабря. Связь с ними потеряна.

МЧС привлекло профессиональных спасателей и альпинистов к поисковым работам. Кроме этого, в зависимости от погодных условий в поисково-спасательных работах используется вертолет.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МЧС, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]