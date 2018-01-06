Возбуждено уголовное дело относительно пропажи трех спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, в горах на севере республики, отмечается в совместном заявлении МЧС и Генеральной прокуратуры Азербайджана.
Уголовное дело возбуждено по статье халатность, повлекшая тяжелые последствия по неосторожности. Отмечается, что для возбуждения уголовного дела имеются основания в связи с невыполнением своих служебных обязанностей ответственными лицами в частности касающихся выбора маршрута, благоприятности погодных условий для подъема, проведения мероприятий по безопасности и т. д.
Как сообщалось ранее, информация о трех пропавших членах воздушного и экстремального спортивного клуба "Gilavar" поступила в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС вечером 26 декабря.
Спортсмены-экстремалы отправились в направлении Туфандаг из селения Хыналыг Губинского района Азербайджана 23 декабря. Связь с ними потеряна.
МЧС привлекло профессиональных спасателей и альпинистов к поисковым работам. Кроме этого, в зависимости от погодных условий в поисково-спасательных работах используется вертолет.
Б.Рустамбеков
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