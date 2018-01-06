В Сеуле формируют делегацию для переговоров с КНДР - СМИ

Власти Южной Кореи предложили направить на готовящиеся переговоры с КНДР делегацию из пяти человек во главе с министром по делам объединения Чо Мен Гюнем, сообщают в субботу местные СМИ.

Среди других возможных членов делегации - два заместителя министра, в том числе ответственный за сферу спорта.

Однако, уточняют СМИ, Южная Корея и КНДР продолжают обсуждать - по факсу - размер и состав делегаций для переговоров.

"Нам сообщили с Севера (КНДР - ИФ), что сегодня никакого ответа не будет", - приводят СМИ слова представителя министерства по делам объединения.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений, а также возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые должны пройти в южнокорейском Пхенчхане.

СМИ напоминают, что переговоры между Южной Кореей и КНДР планируется начать в следующий вторник в пограничном населенном пункте Пханмунджом.