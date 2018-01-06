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Регион 06.01.2018 16:51

В Иране продолжаются массовые демонстрации в поддержку властей страны

Тысячи людей приняли участие в манифестациях в поддержку руководства страны и против насилия, вспышки которого происходили в ходе последних оппозиционных демонстраций, сообщает иранский телеканал "Пресс-ТВ".

По данным телеканала, демонстрации сторонников правительства проходят уже четвертый день подряд. В субботу их участники вышли на улицы Тегерана, Кермана, Сари, Амоля, Семнана и Илама.

Как сообщалось, на минувшей неделе в Иране прошли акции протеста против политики властей страны. Президент Ирана Хасан Рухани в свою очередь призвал сограждан к спокойствию и напомнил о праве граждан на мирное и законное волеизъявление.

По данным местного телевидения, всего в результате беспорядков, сопровождавших акции протеста в разных районах страны, погибли не менее 20 человек.

На созванном накануне по запросу США заседании СБ ООН постпред США Никки Хейли призвала членов СБ поддержать "призыв иранского народа" и заявила, что США следят за действиями правительства Ирана.

Однако иранский постпред при ООН Голямали Хошру предложил провести расследование, чтобы узнать, какие "иностранные элементы и агенты" разожгли насилие и нестабильность в Иране.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил на заседании, что истинной целью США при созыве заседания СБ ООН по ситуации в Иране является не попытка защитить интересы иранского народа, а продолжение линии на подрыв ядерной сделки с Тегераном.

"Истинной подоплекой причин созыва сегодняшнего заседания кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в завуалированной попытке использовать текущий момент для продолжения линии на подрыв Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы", - сказал он.

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Тэги: ИРАН, ДЕМОНСТРАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]