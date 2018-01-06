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Дальнее зарубежье 06.01.2018 17:32

Между Турцией и ФРГ существуют разногласия, однако отношения возможно улучшить путем диалога - глава турецкого МИД

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время совместной пресс-конференции со своим германским коллегой Зигмаром Габриэлем признал, что отношения между Анкарой и Берлином сталкиваются с трудностями, однако прогресс на этом направлении возможен.

"У нас разнятся мнения по некоторым вопросам. Наши отношения были напряженными, но мы верим, что мы можем это преодолеть путем диалога. Мы верим, что мы можем улучшить наши отношения через взаимный диалог и настоящее сотрудничество", - приводит слова М.Чавушоглу, сказанные в германском городе Гослар, турецкая газета "Хюрриет".

При этом министр указал на важность сотрудничества в областях, представляющих выгоду для обеих сторон, например, по вопросу таможенного союза.

В свою очередь З.Габриэль согласился с М.Чавушоглу относительно необходимости улучшения связей между Берлином и Анкарой, но в то же время признал, что стороны не могут иметь одинаковое мнение по всем темам.

"Хюрриет" напоминает, что З.Габриэль принял М.Чавушоглу в Госларе - своем родном городе - после того, как оба министра в ноябре провели переговоры в Анталье, откуда родом М.Чавушоглу.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ФРГ, ОТНОШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]