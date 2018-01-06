Президент Алиев выделил 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Хачмазском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог (ГААД) из госбюджета 10,1 млн. манатов на строительство автодороги в Хачмазском районе.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.
Автодорога Чархы-Галаган-Хаджилар-Ханлыгоба-Саяд-Мамедханлы соединяет 8 населенных пунктов.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.
Минфину поручено обеспечить выделение данных средств.
Б.Рустамбеков
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