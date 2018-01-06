Президент Алиев выделил 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Хачмазском районе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог (ГААД) из госбюджета 10,1 млн. манатов на строительство автодороги в Хачмазском районе.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в субботу на сайте главы государства.

Автодорога Чархы-Галаган-Хаджилар-Ханлыгоба-Саяд-Мамедханлы соединяет 8 населенных пунктов.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Минфину поручено обеспечить выделение данных средств.

Б.Рустамбеков