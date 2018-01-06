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СНГ 06.01.2018 20:30

Великобритания пока не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной - посол

Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф заявляет, что ее страна не видит возможностей для облегчения визового режима с Украиной в ближайшее время ввиду отсутствия гарантий защиты процесса выдачи виз украинской стороной.

В интервью изданию "Новое время", выдержки из которого опубликованы в субботу, дипломат указала, что, кроме всего прочего, этот вопрос осложнен недавним прецедентом, когда паспорт гражданина Украины незаконно получил гражданин другого государства - тот, кто стрелял в воевавших на украинской стороне в Донбассе чеченских добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву летом 2017 года (имел заграничный паспорт гражданина Украины на имя Александр Дакар - ИФ).

"Мы теперь ожидаем надлежащего расследования этого факта, чтобы убедиться в том, что процесс выдачи виз в Украине защищен и безопасен. Поскольку в ином случае либерализация угрожает уже Великобритании и безопасности ее граждан", - подчеркнула Дж.Гоф.

Кроме того, посол обратила внимание на возможные риски для Украины ввиду усиления в последнее время давления на антикоррупционные органы. По ее словам, это может серьезно отразиться на репутации Украины. Дж.Гоф также отметила, что без эффективной борьбы с коррупцией новые инвестиции в страну не придут.

"Здесь представлены многие известные британские компании - Land Rover, JCB, Mark&Spencer и множество других, они постоянно говорят мне, что их развитие здесь тормозит коррупция, огромное количество регуляций и высокие налоговые ставки", - пояснила посол.

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Тэги: УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВИЗЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]