Американская разведка недооценила темпы реализации ракетно-ядерной программы КНДР - газета

Разведслужбы США ошибочно оценили и доложили президенту Дональду Трампу о возможностях Северной Кореи по реализации ее ракетно-ядерной программы, сообщила газета New York Times.
Как сообщили источники издания, Д.Трампу было доложено, что у него есть, по меньшей мере, время до 2020-2022 года, чтобы использовать возможности переговоров или же принять контрмеры в отношении Пхеньяна, поскольку КНДР до этого времени не сможет создать ракетно-ядерное оружие, с помощью которого будет угрожать Соединенным Штатам.
После того, как в 2017 году КНДР осуществила пуск баллистической ракеты, объявив, что теперь в состоянии нанести удар по всей территории США, а также после испытания мощного водородного боеприпаса, советник Д.Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер был вынужден признать, что КНДР идет к цели превращения страны в ядерную державу намного быстрее, чем оценивала американская разведка.
При этом он в одном из интервью отметил, что Пхеньян, видимо, согласится на переговоры только после того, как эта цель будет достигнута, а также до того, как санкции против КНДР окажут слишком серьезное влияние.
Он отметил, что КНДР развивает свое ракетно-ядерное оружие "быстрее, и сроки намного более сжаты, чем полагает большинство людей".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии около 120 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев выделил 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Хачмазском районе Азербайджана
Минобороны Азербайджана и ГКРРС подписали план совместной деятельности на 2018-й год
ИТОГИ ГОДА: Европа проиграла борьбу за независимость от российского газа
Нефть сдержанно дешевеет, Brent снизилась до $67,72 за баррель
Центробанк Азербайджана с февраля ужесточает требования к экспертизе денег в рамках борьбы с фальшивыми купюрами
Возбуждено уголовное дело относительно пропажи трех спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта, в горах на севере республики
Фигуристы из КНДР могут отправиться на Олимпиаду в Южную Корею
Бензовоз и "легковушка" столкнулись в Нижегородской области, погибли пять человек
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»