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Дальнее зарубежье 07.01.2018 13:04

Американская разведка недооценила темпы реализации ракетно-ядерной программы КНДР - газета

Разведслужбы США ошибочно оценили и доложили президенту Дональду Трампу о возможностях Северной Кореи по реализации ее ракетно-ядерной программы, сообщила газета New York Times.

Как сообщили источники издания, Д.Трампу было доложено, что у него есть, по меньшей мере, время до 2020-2022 года, чтобы использовать возможности переговоров или же принять контрмеры в отношении Пхеньяна, поскольку КНДР до этого времени не сможет создать ракетно-ядерное оружие, с помощью которого будет угрожать Соединенным Штатам.

После того, как в 2017 году КНДР осуществила пуск баллистической ракеты, объявив, что теперь в состоянии нанести удар по всей территории США, а также после испытания мощного водородного боеприпаса, советник Д.Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер был вынужден признать, что КНДР идет к цели превращения страны в ядерную державу намного быстрее, чем оценивала американская разведка.

При этом он в одном из интервью отметил, что Пхеньян, видимо, согласится на переговоры только после того, как эта цель будет достигнута, а также до того, как санкции против КНДР окажут слишком серьезное влияние.

Он отметил, что КНДР развивает свое ракетно-ядерное оружие "быстрее, и сроки намного более сжаты, чем полагает большинство людей".

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Тэги: США, КНДР, ОЦЕНКА, ПРОСЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]