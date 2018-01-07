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Дальнее зарубежье 07.01.2018 14:22

Меркель оптимистично оценивает перспективы переговоров по формированию правительства

Канцер Германии Ангела Меркель заявила, что с оптимизмом смотрит на начинающиеся в воскресенье переговоры возглавляемого ей консервативного альянса ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ) по формированию коалиционного правительства.

"Думаю, этого удастся достичь. Мы будем работать очень быстро и очень интенсивно", - сказала она журналистам перед штаб-квартирой СДПГ.

Канцлер отметила: "Я иду на эти переговоры с оптимизмом. С другой стороны, мне ясно, что нам предстоит огромная работа в последующие несколько дней. Мы к ней готовы и надеемся на хорошие результаты".

Как сообщалось ранее, в воскресенье начинаются предварительные переговоры, которые рассчитаны на пять дней.

А.Меркель не удалось по итогам сентябрьских прошлого года выборов в бундестаг сформировать правительственную коалицию с Партией "зеленых" и Свободной демократической партией. В заявлении, распространенном по итогам состоявшейся в минувшую среду встречи руководства ХДС, ХСС и СДПГ, говорилось, что стороны полны оптимизма в области достижения договоренностей по правительству.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КАНЦЛЕР, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОПТИМИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]