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Регион 07.01.2018 14:50

Парламент Ирана обсудил возможность запрета Telegram в связи с акциями протеста - СМИ

Иранские парламентарии на закрытом заседании рассмотрели вопрос об антиправительственных выступлениях, прошедших в стране, сообщил парламентский сайт.

В ходе заседания были заслушаны отчеты министров внутренних дел и разведки, а также председателя Высшего совета национальной безопасности страны.

Был также поднят вопрос о важности контроля над интернетом, включая возможность введения запрета на месседжер Telegram, который, по мнению ряда чиновников, активно использовался для нагнетания напряженности и подстрекательства к беспорядкам.

В то же время, представитель парламента Бероуз Немати написал в Instagram: "Парламент не выступает за то, чтобы фильтровать переписку в Telegram, но мессенджер должен принять на себя обязательства, что он не будет использоваться в качестве инструмента врагами иранского народа".

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Тэги: ИРАН, ПРОТЕСТЫ, ПАРЛАМЕНТ, МЕССЕНДЖЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]