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Дальнее зарубежье 07.01.2018 15:40

Британский премьер уверена, что Трамп действует на благо США

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что президент США Дональд Трамп действует в интересах Соединенных Штатов.

"Когда я общаюсь с президентом Трампом, я вижу, что он тот человек, который уверен, что принимаемые им решения в полной мере отвечают интересам США", - заявила Т.Мэй в интервью Би-би-си.

Так она ответила на вопрос о том, согласна ли она с утверждением автора книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа о том, что Д.Трамп по уровню интеллекта не должен быть президентом.

Ранее сам Д.Трамп обвинил автора книги во лжи, а самого себя провозгласил "гением".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ТРАМП, УВЕРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]