Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0527 RUR   0.0298 GBR   2.3065 TRY   0.4534

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.01 Brent   68.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 11° 10 Янв 11° 11 Янв

Дальнее зарубежье 07.01.2018 17:31

Российские военные отбили попытку удара по базе Хмеймим с помощью дронов - СМИ

Российским военным удалось предотвратить удар с помощью дронов по российской военной базе Хмеймим в Сирии, сообщила телерадиокорпорация ВВС.

Один из летательных аппаратов нападавших был сбит, после чего атака прекратилась, сообщает ВВС со ссылкой на данные базирующихся в Лондоне сирийских правозащитников.

Данных о возможных пострадавших нет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, БАЗА, АТАКА, ПОПЫТКА


Похожие новости


Путин распорядился подписать соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ РФ в Тартусе и заходах кораблей РФ в территориальное море Сирии Сирийские мятежники захватили военный аэропорт в провинции Алеппо Сирийские повстанцы атаковали военную базу близ Алеппо, но потерпели неудачу Сирийские мятежники-исламисты захватили военную базу в Алеппо Боевики сирийской оппозиции штурмуют базу ПВО недалеко от границы с Турцией Сирийские мятежники заявляют о захвате базы рядом с Дамаском

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]