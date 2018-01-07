Российские военные отбили попытку удара по базе Хмеймим с помощью дронов - СМИ

Российским военным удалось предотвратить удар с помощью дронов по российской военной базе Хмеймим в Сирии, сообщила телерадиокорпорация ВВС.

Один из летательных аппаратов нападавших был сбит, после чего атака прекратилась, сообщает ВВС со ссылкой на данные базирующихся в Лондоне сирийских правозащитников.

Данных о возможных пострадавших нет.