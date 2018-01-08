Tamiz Seher отбирает подрядчика для проведения экологического мониторинга и лабораторных анализов

ОАО "Tamiz Seher" ("Чистый город") отбирает подрядчика для проведения работ по экологическому мониторингу и лабораторных анализов, отмечается в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Тендерные предложения компаний будут приниматься до 16 февраля. Тендерная процедура состоится 19 февраля.
Стоимость участия в тендере – 400 манат.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 августа 2008 года подписал распоряжение о создании АО "Чистый город". Министерство налогов зарегистрировало в марте 2009 года ОАО "Чистый город" с уставным капиталом в 500 тыс. манатов.
Н.Аббасова
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