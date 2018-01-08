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Экология 08.01.2018 10:10

Tamiz Seher отбирает подрядчика для проведения экологического мониторинга и лабораторных анализов

ОАО "Tamiz Seher" ("Чистый город") отбирает подрядчика для проведения работ по экологическому мониторингу и лабораторных анализов, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Тендерные предложения компаний будут приниматься до 16 февраля. Тендерная процедура состоится 19 февраля.

Стоимость участия в тендере – 400 манат.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 августа 2008 года подписал распоряжение о создании АО "Чистый город". Министерство налогов зарегистрировало в марте 2009 года ОАО "Чистый город" с уставным капиталом в 500 тыс. манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭКОЛОГИЯ, МОНИТОРИНГ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]