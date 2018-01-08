В России создали новые боеприпасы для борьбы с подводными диверсантами - Техмаш

Российские силовики смогут бороться с подводными диверсантами при помощи новых снарядов для гранатометов, сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" ( входит в "Ростех") Владимир Лепин.

"В 2017 году с положительными результатами завершены государственные испытания нового противодиверсионного комплекта выстрелов для гранатометов. Новые выстрелы предназначены для поражения подводных диверсантов и превосходят существующие аналоги", - сказал В.Лепин в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что разработало снаряды НПО "Базальт".

"Также "Базальт" продолжает работы по созданию нового электронного авиационного взрывателя. Следует отметить высокий конструкторский потенциал НПО "Базальт". Сейчас начаты работы в новом направлении - создание боевых частей для беспилотных летательных комплексов",- заявил В.Лепин.

Ранее российские военные получили для борьбы с подводными диверсантами специальный двухсредный автомат производства "Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия". Двухсредный автомат предназначен для спецназа Минобороны и морской пехоты.