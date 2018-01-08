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СНГ 08.01.2018 10:53

В России создали новые боеприпасы для борьбы с подводными диверсантами - Техмаш

Российские силовики смогут бороться с подводными диверсантами при помощи новых снарядов для гранатометов, сообщил генеральный директор концерна "Техмаш" ( входит в "Ростех") Владимир Лепин.

"В 2017 году с положительными результатами завершены государственные испытания нового противодиверсионного комплекта выстрелов для гранатометов. Новые выстрелы предназначены для поражения подводных диверсантов и превосходят существующие аналоги", - сказал В.Лепин в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что разработало снаряды НПО "Базальт".

"Также "Базальт" продолжает работы по созданию нового электронного авиационного взрывателя. Следует отметить высокий конструкторский потенциал НПО "Базальт". Сейчас начаты работы в новом направлении - создание боевых частей для беспилотных летательных комплексов",- заявил В.Лепин.

Ранее российские военные получили для борьбы с подводными диверсантами специальный двухсредный автомат производства "Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивного и охотничьего оружия". Двухсредный автомат предназначен для спецназа Минобороны и морской пехоты.

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Тэги: РОССИЯ, ОПК, ГРАНАТОМЕТЫ, СНАРЯДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]