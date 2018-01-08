Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0445 RUR   0.0299 GBR   2.3053 TRY   0.455

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.01 Brent   68.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 10 Янв 11 Янв

Бизнес и законодательство 08.01.2018 11:10

ГКИВ 23 февраля рассчитывает продать до 45% контрольного пакета акций 18 АО

Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана 23 февраля на аукцион выставляет нежилое здание в городе Сумгайыт, отмечается в сообщении комитета.

"23 февраля состоится очередной аукцион по продаже госимущества. Самая высокая стартовая цена – 65 тыс. манатов – определена для нежилого здания в городе Сумгайыт ", - отмечается в сообщении.

В целом, на аукцион будут выставлены 18 акционерных обществ, 4 нежилых здания, и 4 госпредприятия. На предстоящем аукционе на продажу будет выставлено от 30 до 45% контрольного пакета акций АО.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГКИВ, АУКЦИОН


Похожие новости


Госкомимущество Азербайджана выставило на приватизацию 190 объектов госсобственности ГКИВ Азербайджана отбирает подрядчика для разработки ПО системы e-учета земель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]