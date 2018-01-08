ГКИВ 23 февраля рассчитывает продать до 45% контрольного пакета акций 18 АО

Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана 23 февраля на аукцион выставляет нежилое здание в городе Сумгайыт, отмечается в сообщении комитета.
"23 февраля состоится очередной аукцион по продаже госимущества. Самая высокая стартовая цена – 65 тыс. манатов – определена для нежилого здания в городе Сумгайыт ", - отмечается в сообщении.
В целом, на аукцион будут выставлены 18 акционерных обществ, 4 нежилых здания, и 4 госпредприятия. На предстоящем аукционе на продажу будет выставлено от 30 до 45% контрольного пакета акций АО.
Б.Рустамбеков
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