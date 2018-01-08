Токио и Сеул укрепят сотрудничество для урегулирования ядерной проблемы КНДР - МИД Южной Кореи

Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги в ходе встречи в Сеуле договорились укреплять сотрудничество между сторонами и использовать все появляющиеся возможности для урегулирования ядерной проблемы Северной Кореи, говорится в заявлении МИД Южной Кореи, распространенном в понедельник.

"Обе стороны договорились увеличить дипломатические усилия, чтобы все возникающие на Корейском полуострове мирные импульсы, такие как намеченные на 9 января межкорейские переговоры по вопросу возможного участия Севера в Олимпийских играх в Пхёнчхане, были использованы для мирного урегулирования ядерной проблемы", - говорится в заявлении.

Кроме того, японский и южнокорейский дипломаты согласились сохранить тесные двусторонние контакты и координацию по этому вопросу и приложить усилия к вовлечению КНДР в "значимые переговоры".

Переговоры между Южной Кореей и КНДР о возможном участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, запланированы на 9 января в пограничном населенном пункте Пханмунджоме.

Ранее сообщалось, что делегацию Северной Кореи вероятно возглавит председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ли Сон Гван, а главой южнокорейской делегации назначен министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн.