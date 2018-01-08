Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0445 RUR   0.0299 GBR   2.3053 TRY   0.455

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.01 Brent   68.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 10 Янв 11 Янв

Дальнее зарубежье 08.01.2018 11:43

Токио и Сеул укрепят сотрудничество для урегулирования ядерной проблемы КНДР - МИД Южной Кореи

Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и глава департамента Азии и Океании МИД Японии Кэндзи Канасуги в ходе встречи в Сеуле договорились укреплять сотрудничество между сторонами и использовать все появляющиеся возможности для урегулирования ядерной проблемы Северной Кореи, говорится в заявлении МИД Южной Кореи, распространенном в понедельник.

"Обе стороны договорились увеличить дипломатические усилия, чтобы все возникающие на Корейском полуострове мирные импульсы, такие как намеченные на 9 января межкорейские переговоры по вопросу возможного участия Севера в Олимпийских играх в Пхёнчхане, были использованы для мирного урегулирования ядерной проблемы", - говорится в заявлении.

Кроме того, японский и южнокорейский дипломаты согласились сохранить тесные двусторонние контакты и координацию по этому вопросу и приложить усилия к вовлечению КНДР в "значимые переговоры".

Переговоры между Южной Кореей и КНДР о возможном участии северокорейских спортсменов в зимней Олимпиаде, которая пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, запланированы на 9 января в пограничном населенном пункте Пханмунджоме.

Ранее сообщалось, что делегацию Северной Кореи вероятно возглавит председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ли Сон Гван, а главой южнокорейской делегации назначен министр по делам национального объединения Чо Мен Гюн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЯПОНИЯ, ПОЛУОСТРОВ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


США будут тесно сотрудничать с азиатскими союзниками по обеспечению безопасности - Пентагон Более 20 объектов из Японии вошли в список наследия ЮНЕСКО Японский премьер выразил готовность налаживать отношения между Токио и Сеулом Парламентская делегация во главе с Нарышкиным посетит Южную Корею и Японию Япония и Южная Корея впервые за пять с лишним лет провели встречу на высоком уровне по безопасности Главы МИД Южной Кореи, КНР и Японии встретятся в субботу в Сеуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]