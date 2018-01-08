Медведев поздравил оперного певца Нестеренко с юбилеем

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста СССР, оперного певца Евгения Нестеренко с юбилеем.

"Один из величайших оперных певцов, Вы благодаря редкому вокальному дарованию, драматическому таланту, артистичности, художественному вкусу создали множество ярких образов в Большом театре и на мировых оперных сценах", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

Народному артисту исполнилось 80 лет. Е.Нестеренко - солист Малого оперного театра (1963-1967), Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (1967-1971), Государственного академического Большого театра (1971-2002). Выступал на известнейших сценах мира - "Метрополитен-опера" (США), "Ла Скала" (Италия), "Ковент-Гарден" (Великобритания), "Колон" (Аргентина), а также в театрах Вены (Австрия), Мюнхена (Германия), Сан-Франциско (США) и других.