Министр экономики Киргизии получил выговор за ошибку в подготовке документа о ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС

Министр экономики Киргизии Артем Новиков и глава Таможенной службы республики Кубанычбек Кулматов получили выговоры за ненадлежащее исполнение обязанностей при подготовке проекта закона "О ратификации Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза", сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе правительства.
По словам собеседника агентства, распоряжение об объявлении выговоров подписал премьер-министр Киргизии Сапар Исаков.
Кроме того, за ненадлежащее исполнение обязанностей при подготовке ратификации Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС премьер Киргизии объявил строгие выговоры заместителю министра экономики Баккельди Тюменбаеву, заместителю председателя государственный таможенной службы Замирбеку Ниязалиеву.
"За ненадлежащее исполнение обязанностей уволен ряд сотрудников аппарата правительства Киргизии", - сообщили в пресс-службе.
При ратификации документа в парламенте 27 декабря выяснилось, что правительство допустило ошибку в сроках вступления в силу Кодекса, который во всех странах ЕАЭС начинал действовать с 1 января 2018 года, тогда как в Киргизии он мог заработать только с 15 января.
В связи с этим президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков наложил вето на закон, возражения были преодолены парламентом 30 декабря, но депутаты подняли вопрос об ответственности должностных лиц исполнительной власти, которые допустили ошибку в определении срока вступления в силу закона.
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