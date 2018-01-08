Советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о "ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике", пишет американская газета "Хилл" со ссылкой на неопубликованные ранее комментарии Г.Макмастера.
Выступая в декабре с речью в Джеймстаунском фонде, советник американского президента указал на примере Мексики на якобы "вовлеченность России в кампанию по дезинформации".
По его словам, уже видны "первоначальные признаки этого (вмешательства России - ИФ) в президентскую кампанию в Мексике".
Выборы президента в Мексике состоятся в июле этого года.
По мнению Г.Макмастера, еще одним примером якобы вмешательства России в дела других государств является референдум о независимости Каталонии от Испании.
"Например, тем, что касается России, мы обеспокоены, мы чрезвычайно обеспокоены этими изощренными кампаниями подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды. Использованием кибертехнологий для этого", - заявил Г.Макмастер.
"Как вы видите, это действительно изощренное усилие, направленное на раскол демократических обществ на разные лагеря и стравливание между собой этих обществ с целью создания кризиса доверия и подрыва силы внутри Европы", - добавил он.
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