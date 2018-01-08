Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0445 RUR   0.0299 GBR   2.3053 TRY   0.455

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.01 Brent   68.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 10 Янв 11 Янв

Дальнее зарубежье 08.01.2018 12:26

Советник Трампа заявил о "признаках вмешательства" России в предстоящие выборы в Мексике

Советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о "ранних признаках российского вмешательства в грядущие президентские выборы в Мексике", пишет американская газета "Хилл" со ссылкой на неопубликованные ранее комментарии Г.Макмастера.

Выступая в декабре с речью в Джеймстаунском фонде, советник американского президента указал на примере Мексики на якобы "вовлеченность России в кампанию по дезинформации".

По его словам, уже видны "первоначальные признаки этого (вмешательства России - ИФ) в президентскую кампанию в Мексике".

Выборы президента в Мексике состоятся в июле этого года.

По мнению Г.Макмастера, еще одним примером якобы вмешательства России в дела других государств является референдум о независимости Каталонии от Испании.

"Например, тем, что касается России, мы обеспокоены, мы чрезвычайно обеспокоены этими изощренными кампаниями подрывной деятельности, дезинформации и пропаганды. Использованием кибертехнологий для этого", - заявил Г.Макмастер.

"Как вы видите, это действительно изощренное усилие, направленное на раскол демократических обществ на разные лагеря и стравливание между собой этих обществ с целью создания кризиса доверия и подрыва силы внутри Европы", - добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МЕКСИКА, РОССИЯ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Еще один актер обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах Мексиканские наркокартели остаются крупнейшими поставщиками наркотиков на черный рынок США - исследование США начали строительство прототипов стены на границе с Мексикой Число попыток нелегально пересечь границу США и Мексики упало до самого низкого уровня за 17 лет Министерство нацбезопасности США оценило стену на границе с Мексикой в $21,6 млрд Вопрос оплаты Мексикой строительства стены не подлежит обсуждению - глава МИД Мексики

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]