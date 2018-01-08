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Дальнее зарубежье 08.01.2018 12:40

Батальон НАТО в Литве пополнится 250 военными из Франции

К международному батальону НАТО в Литве в январе присоединятся более 250 французских военных с танками и боевыми машинами пехоты (БМП).

Первые французские военные прибыли в Литву в конце декабря, сообщили в литовском Минобороны.

"Планируется, что до середины января в целом прибудет более 250 французских военных, которые присоединяться к боевой группе Батальона Сил передового базирования НАТО в Литве", - сообщила пресс-секретарь министерства Аста Галдикайте.

По ее словам, французские военные сформируют одну от маневренных рот батальона, они также будут служить в единицах боевой поддержки, в штабе боевой группы.

Французы доставят в Литву основные боевые танки Leclerc и БМП VBCI. Официальная церемония инаугурации нового контингента планируется в конце января.

После прибытия французских военных в Международном батальоне НАТО в Литве будут служить более 1200 человек.

Этим подразделением командуют германские военные, в нем также служат бельгийцы, хорваты, люксембуржцы, голландцы и норвежцы.

Международные батальоны в Литве, Латвии, Эстонии и Польше были дислоцированы в прошлом году.

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Тэги: ЛИТВА, НАТО, ВОЕННЫЕ


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