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Дальнее зарубежье 08.01.2018 13:01

SpaceX запустила ракету с секретным спутником

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником для нужд правительства США, сообщает в понедельник в "Твиттере" телеканал Си-Эн-Эн.

По данным портала TechCrunch, ракета-носитель с секретным спутником Zuma стартовала с пускового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде в ночь на понедельник. Предназначение спутника не раскрывается, он выведен на низкую околоземную орбиту.

Это первый запуск ракеты-носителя, совершенный компанией SpaceX в 2018 году. В прошлом году компания совершила 18 успешных запусков.

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Тэги: США, SPACEX, СПУТНИК, ЗАПУСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]