SpaceX запустила ракету с секретным спутником

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с секретным спутником для нужд правительства США, сообщает в понедельник в "Твиттере" телеканал Си-Эн-Эн.

По данным портала TechCrunch, ракета-носитель с секретным спутником Zuma стартовала с пускового комплекса SLC-40 на мысе Канаверал во Флориде в ночь на понедельник. Предназначение спутника не раскрывается, он выведен на низкую околоземную орбиту.

Это первый запуск ракеты-носителя, совершенный компанией SpaceX в 2018 году. В прошлом году компания совершила 18 успешных запусков.