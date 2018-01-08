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Происшествия 08.01.2018 12:21

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 20 человек

Правоохранительные органы Азербайджана задержали водителя автобуса, совершившего тяжело ДТП, в результате которого пострадали 20 человек, сообщает генпрокуратура республики.

«Сотрудники полиции и прокуратуры Хатаинского района Баку задержали водителя маршрутного автобуса Камрана Агаева, совершившего тяжелое ДТП 6 января в Баку и сбежавшего с места происшествия»,- говорится в сообщении.

В сообщении ведомства отмечается, что автобус съехал с дороги в овраг и перевернулся.

«В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили 20 человек. Водитель сбежал с места происшествия»,- отмечается в сообщении.

Генпрокуратура отмечает, что задержанный в качестве подозреваемого К.Агаев ранее был осужден по статье 180.2.2 (разбой) УК Азербайджана.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263-1.2 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего лицом, не обладающим правом управлять транспортным средством) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана.

«Правоохранительные органы следственно-оперативные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение существующего законодательства в сфере обеспечения безопасности пассажироперевозок»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕНПРОКУРАТУРА, ДТП, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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