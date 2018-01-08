Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 20 человек

Правоохранительные органы Азербайджана задержали водителя автобуса, совершившего тяжело ДТП, в результате которого пострадали 20 человек, сообщает генпрокуратура республики.
«Сотрудники полиции и прокуратуры Хатаинского района Баку задержали водителя маршрутного автобуса Камрана Агаева, совершившего тяжелое ДТП 6 января в Баку и сбежавшего с места происшествия»,- говорится в сообщении.
В сообщении ведомства отмечается, что автобус съехал с дороги в овраг и перевернулся.
«В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили 20 человек. Водитель сбежал с места происшествия»,- отмечается в сообщении.
Генпрокуратура отмечает, что задержанный в качестве подозреваемого К.Агаев ранее был осужден по статье 180.2.2 (разбой) УК Азербайджана.
По факту возбуждено уголовное дело по статье 263-1.2 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего лицом, не обладающим правом управлять транспортным средством) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана.
«Правоохранительные органы следственно-оперативные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение существующего законодательства в сфере обеспечения безопасности пассажироперевозок»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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