Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 20 человек

Правоохранительные органы Азербайджана задержали водителя автобуса, совершившего тяжело ДТП, в результате которого пострадали 20 человек, сообщает генпрокуратура республики.

«Сотрудники полиции и прокуратуры Хатаинского района Баку задержали водителя маршрутного автобуса Камрана Агаева, совершившего тяжелое ДТП 6 января в Баку и сбежавшего с места происшествия»,- говорится в сообщении.

В сообщении ведомства отмечается, что автобус съехал с дороги в овраг и перевернулся.

«В результате ДТП ранения различной степени тяжести получили 20 человек. Водитель сбежал с места происшествия»,- отмечается в сообщении.

Генпрокуратура отмечает, что задержанный в качестве подозреваемого К.Агаев ранее был осужден по статье 180.2.2 (разбой) УК Азербайджана.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263-1.2 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее по неосторожности менее тяжкий или тяжкий вред здоровью потерпевшего лицом, не обладающим правом управлять транспортным средством) и 264 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана.

«Правоохранительные органы следственно-оперативные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушение существующего законодательства в сфере обеспечения безопасности пассажироперевозок»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде