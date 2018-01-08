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Регион 08.01.2018 12:33

В Тегеране не располагают данным о гибели экипажа иранского танкера, столкнувшегося с судном у восточного побережья КНР

Пожар на иранском танкере, загоревшемся после столкновения с китайским судном на восточном побережье Китая, не потушен, танкер продолжает гореть и начал тонуть, сообщило в понедельник иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на генерального консула Ирана в Шанхае Алириза Ойруша.

По словам А.Ойруша, из-за разлива нефти пожар распространился в радиусе километра от танкера.

Дипломат также сообщил, что до сих пор нет никаких доказательств гибели членов экипажа танкера, их поиски продолжаются.

Ранее агентство IRNA сообщило, что все 32 члена экипажа погибли.

Представитель министерства нефти Ирана сообщил, что танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

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Тэги: ИРАН, КИТАЙ, ТАНКЕР, ПОЖАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]