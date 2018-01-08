В Тегеране не располагают данным о гибели экипажа иранского танкера, столкнувшегося с судном у восточного побережья КНР

Пожар на иранском танкере, загоревшемся после столкновения с китайским судном на восточном побережье Китая, не потушен, танкер продолжает гореть и начал тонуть, сообщило в понедельник иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на генерального консула Ирана в Шанхае Алириза Ойруша.
По словам А.Ойруша, из-за разлива нефти пожар распространился в радиусе километра от танкера.
Дипломат также сообщил, что до сих пор нет никаких доказательств гибели членов экипажа танкера, их поиски продолжаются.
Ранее агентство IRNA сообщило, что все 32 члена экипажа погибли.
Представитель министерства нефти Ирана сообщил, что танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).
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