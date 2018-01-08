Бакинский ФБ и Белорусская ВФБ подписали меморандум о сотрудничестве

Бакинская фондовая биржа (БФБ) и Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ) подписали Меморандум о сотрудничестве, отмечается в сообщении БФБ.
Документ подписали председатель правления БФБ Вугар Намазов и председатель правления БВФБ Андрей Аухименя.
Меморандум предусматривает налаживание связей между двумя биржами, обмен опытом, проведение мер для развития листинга, изучение правовой базы для внедрения на рынке новых финансовых инструментов, оказание содействия иностранным инвесторам для выхода на рынки капитала, организацию тренингов.
А.Азизов
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