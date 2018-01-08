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Финансы 08.01.2018 12:34

Бакинский ФБ и Белорусская ВФБ подписали меморандум о сотрудничестве

Бакинская фондовая биржа (БФБ) и Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ) подписали Меморандум о сотрудничестве, отмечается в сообщении БФБ.

Документ подписали председатель правления БФБ Вугар Намазов и председатель правления БВФБ Андрей Аухименя.

Меморандум предусматривает налаживание связей между двумя биржами, обмен опытом, проведение мер для развития листинга, изучение правовой базы для внедрения на рынке новых финансовых инструментов, оказание содействия иностранным инвесторам для выхода на рынки капитала, организацию тренингов.

А.Азизов

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Тэги: БФБ, БВФБ, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]