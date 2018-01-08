В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 2 человека – МВД

Два человека погибли в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали 23 человека.

За выходные на территории республики было зафиксировано 201 преступление, 32 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 45 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 10 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 16 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ф.Исазаде