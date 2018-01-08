Уставный капитал КБ в Азербайджане должен быть минимум 2 млн манатов - регулятор

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана утвердила правила регулирования деятельности Кредитных Бюро (КБ).

Данные правила, которые опубликованы на едином портале правовых актов, вступили в силу с 5 января 2018 года.

Согласно правилам, уставный капитал КБ не может быть ниже 2 млн манатов.

Правила предусматривают требования к лицам, которые возглавляют КБ. В частности, они должны иметь высшее образование и как минимум трехлетний опыт управления.

Контроль над деятельностью КБ осуществляется со стороны MBNP. КБ должны представлять в Палату отчетность специальной формы. MBNP проводит анализ представленной отчетности по основным направлением деятельности КБ, осуществляет обработку полученных данных и определяет потенциальные риски.

По условиям, Палата может проводить в КБ всестороннюю и тематическую проверки. Всесторонняя проверка может проводиться раз в три года, тематические проверки осуществляются на основе жалоб, поступивших в палату.

Проверка деятельности КБ должна быть проведена в течение 15 дней.

В настоящее время в Азербайджане нет частных Кредитных бюро, функционирует лишь государственный Центральный кредитный реестр.

В декабре 2017 года 8 крупных банков в Азербайджане объявили об учреждении первого частного КБ - ООО "Азербайджанское кредитное бюро". Учредителями общества стали: Международный банк Азербайджана (МБА), PASHA Bank, Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaijan.

А.Азизов