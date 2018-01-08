Уставный капитал КБ в Азербайджане должен быть минимум 2 млн манатов - регулятор

Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) Азербайджана утвердила правила регулирования деятельности Кредитных Бюро (КБ).
Данные правила, которые опубликованы на едином портале правовых актов, вступили в силу с 5 января 2018 года.
Согласно правилам, уставный капитал КБ не может быть ниже 2 млн манатов.
Правила предусматривают требования к лицам, которые возглавляют КБ. В частности, они должны иметь высшее образование и как минимум трехлетний опыт управления.
Контроль над деятельностью КБ осуществляется со стороны MBNP. КБ должны представлять в Палату отчетность специальной формы. MBNP проводит анализ представленной отчетности по основным направлением деятельности КБ, осуществляет обработку полученных данных и определяет потенциальные риски.
По условиям, Палата может проводить в КБ всестороннюю и тематическую проверки. Всесторонняя проверка может проводиться раз в три года, тематические проверки осуществляются на основе жалоб, поступивших в палату.
Проверка деятельности КБ должна быть проведена в течение 15 дней.
В настоящее время в Азербайджане нет частных Кредитных бюро, функционирует лишь государственный Центральный кредитный реестр.
В декабре 2017 года 8 крупных банков в Азербайджане объявили об учреждении первого частного КБ - ООО "Азербайджанское кредитное бюро". Учредителями общества стали: Международный банк Азербайджана (МБА), PASHA Bank, Kapital Bank, Xalq Bank, Bank Respublika, Rabitabank, Unibank и Ziraat Bank Azerbaijan.
А.Азизов
Президент Алиев призывает к более тесным контактам Азербайджана с Монголией
Президент Алиев принял в понедельник верительные грамоты ряда послов ряда стран
Новый посол Азербайджана приступил к деятельности в Таджикистане
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные погибли 2 человека – МВД
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 20 человек
Tamiz Seher отбирает подрядчика для проведения экологического мониторинга и лабораторных анализов
Президент Алиев выделил 0,7 млн манатов на строительство автодороги в Саатлинском районе Азербайджана
Президент Алиев принял участие в открытии автодороги в Абшеронском районе
ИВ Джалилабада определилась с подрядчиками ремонта зданий и сооружения забора вдоль дороги Алят-Астара за 3 млн манатов
Борцы за права неграждан Эстонии и Латвии поблагодарили за поддержку депутатов Европарламента
В здании Trump Tower в Нью-Йорке произошло возгорание
В Израиле арестовали двух женщин по обвинению в планировании теракта и связях с ИГ
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Презентация компании «Азеркосмос» в Бакинской Высшей Школе Нефти
Эстония – «трамплин» для рынка Скандинавии,- Индрек Киверик
Хорошие и динамичные отношения между ЕС и Азербайджаном могут выйти на новый уровень - Кестутис Янкаускас
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»