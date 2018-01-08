Глава управления госпротокола МИД Азербайджана принял копии верительных грамот ряда послов-нерезидентов

Глава управления государственного протокола МИД Азербайджана Парвин Мирзазаде принял в понедельник копии верительных грамот ряда послов-нерезидентов, сообщает пресс-служба МИД.

В частности, копии верительных грамот П.Мирзазаде вручили посол Боснии и Герцеговины, Монголии (резиденция в Анкаре), Нигерии (резиденция в Тегеране) и Экваториальной Гвинеи (резиденция в Москве).

"В ходе встреч были обсуждены вопросы сотрудничества Азербайджана с данными странами", - отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде