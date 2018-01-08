Спецслужбы Южной Кореи начали регулярный обмен данными с министерствами по КНДР

Национальное агентство разведки Южной Кореи будет на регулярной основе передавать разведданные по Северной Корее министерствам, работающим с вопросами безопасности, сообщают в понедельник южнокорейские СМИ.

"Сегодня Национальное агентство разведки провело первый регулярный брифинг для министра иностранных дел Кан Ген Хва и министра обороны Сун Ен Му", - говорится в заявлении южнокорейской спецслужбы.

Ежемесячные брифинги будут проводиться для министерства объединения, МИД и оборонного ведомства Южной Кореи "для более последовательной и эффективной выработки политических решений".

Ожидается, что иногда агентство будет организовывать внеплановые брифинги, в ходе которых будет информировать министров по вопросам внешней и внутренней политики КНДР, а также предоставлять им данные о развитии ее ядерно-ракетной программы.

Южнокорейские СМИ отмечают, что спецслужба сместит фокус работы со сбора разведданных по внутренним вопросам государства на работу по темам, касающимся ситуации с КНДР, а также терроризма.