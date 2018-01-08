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Дальнее зарубежье 08.01.2018 13:34

Спецслужбы Южной Кореи начали регулярный обмен данными с министерствами по КНДР

Национальное агентство разведки Южной Кореи будет на регулярной основе передавать разведданные по Северной Корее министерствам, работающим с вопросами безопасности, сообщают в понедельник южнокорейские СМИ.

"Сегодня Национальное агентство разведки провело первый регулярный брифинг для министра иностранных дел Кан Ген Хва и министра обороны Сун Ен Му", - говорится в заявлении южнокорейской спецслужбы.

Ежемесячные брифинги будут проводиться для министерства объединения, МИД и оборонного ведомства Южной Кореи "для более последовательной и эффективной выработки политических решений".

Ожидается, что иногда агентство будет организовывать внеплановые брифинги, в ходе которых будет информировать министров по вопросам внешней и внутренней политики КНДР, а также предоставлять им данные о развитии ее ядерно-ракетной программы.

Южнокорейские СМИ отмечают, что спецслужба сместит фокус работы со сбора разведданных по внутренним вопросам государства на работу по темам, касающимся ситуации с КНДР, а также терроризма.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, МИНИСТЕРСТВА, РАЗВЕДДАННЫЕ, ОБМЕН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]