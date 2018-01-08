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Внешняя политика 08.01.2018 13:42

Новый посол Азербайджана приступил к деятельности в Таджикистане

Новый посол Азербайджана в Таджикистане Гасан Мамедзаде приступает к деятельности в Душанбе, сообщают таджикские СМИ.

Г.Мамедзаде сменил на этом посту Аббасали Гасанова.

До назначения в Таджикистан Г.Мамедзаде был послом Азербайджана в Литве.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖИКИСТАН, ПОСОЛ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]