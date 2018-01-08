Новый посол Азербайджана приступил к деятельности в Таджикистане

Новый посол Азербайджана в Таджикистане Гасан Мамедзаде приступает к деятельности в Душанбе, сообщают таджикские СМИ.

Г.Мамедзаде сменил на этом посту Аббасали Гасанова.

До назначения в Таджикистан Г.Мамедзаде был послом Азербайджана в Литве.

Ф.Исазаде