В Йемене сбили два самолета арабской коалиции - СМИ

В Йемене за последние сутки сбит второй военный самолет коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщило в понедельник информационное агентство IRNA со ссылкой на йеменский информационный портал "Аль-Масир".
"Ракетой "земля-воздух" в небе над Саной был сбит истребитель "F-15". Накануне вечером в районе города Китаф, на северо-западе страны, йеменцам удалось сбить саудовский истребитель "Tornado"", - говорится в сообщении.
Кризис в Йемене обострился в последние месяцы 2017 года: начались жестокие столкновения между сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха и повстанцами-хуситами, ранее боровшимися с силами президента страны Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Это произошло после того, как силы А.Салеха выступили против хуситов.
А.Салех был убит во время столкновений с хуситами.
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента А.Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами.
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