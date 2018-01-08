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Дальнее зарубежье 08.01.2018 14:30

В Йемене сбили два самолета арабской коалиции - СМИ

В Йемене за последние сутки сбит второй военный самолет коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сообщило в понедельник информационное агентство IRNA со ссылкой на йеменский информационный портал "Аль-Масир".

"Ракетой "земля-воздух" в небе над Саной был сбит истребитель "F-15". Накануне вечером в районе города Китаф, на северо-западе страны, йеменцам удалось сбить саудовский истребитель "Tornado"", - говорится в сообщении.

Кризис в Йемене обострился в последние месяцы 2017 года: начались жестокие столкновения между сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха и повстанцами-хуситами, ранее боровшимися с силами президента страны Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Это произошло после того, как силы А.Салеха выступили против хуситов.

А.Салех был убит во время столкновений с хуситами.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента А.Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами.

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Тэги: ЙЕМЕН, САУДАРАВИЯ, САМОЛЕТ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]