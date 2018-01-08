Власти КНР сообщили об угрозе взрыва горящего близ побережья Китая танкера

Министерство транспорта Китая заявляет об угрозе взрыва или затопления иранского танкера, охваченного пожаром близ китайского побережья, сообщают в понедельник китайские официальные СМИ.
Ранее о риске затопления горящего танкера заявлял Тегеран.
Центральное телевидение Китая со ссылкой на информацию китайских властей сообщило, что обнаружить хотя бы одного из 30 иранцев и двух граждан Бангладеш, находившихся на иранском судне до столкновения с китайским сухогрузом, пока не удалось. В своем "Твиттере" телеканал публикует видео, кадры которого демонстрируют процесс тушения пожара на танкере водяными пушками.
По словам представителя МИД КНР Лу Кана, которого цитируют СМИ, в понедельник утром спасателям удалось обнаружить одно тело. Личность этого человека пока не установлена. Также Лу Кан назвал неблагоприятными условия для проведения поисково-спасательной операции.
"Мы также работаем над тем, чтобы предотвратить любое побочное происшествие", - заявил он в ходе брифинга.
По данным представителя Национального агентства морской полиции Южной Кореи, от танкера тянется густой черный дым. Также, по его словам, видимость затрудняется плохими погодными условиями.
По информации министерства транспорта Китая, столкновение двух судов произошло в 257 км от Шанхая. Всех членов экипажа сухогруза, шедшего под китайским флагом, удалось спасти. Они все являются гражданами КНР.
Причина столкновения пока не установлена.
Представитель министерства нефти Ирана сообщил, что танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).
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