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Дальнее зарубежье 08.01.2018 16:13

США направили самолет для участия в поисково-спасательной операции в Восточно-Китайском море

Военно-морские силы США направили патрульный самолет P-8A для участия в международной поисково-спасательной операции, развернутой после столкновения в Восточно-Китайском море иранского танкера с китайским сухогрузом, говорится в заявлении, распространенном на сайте ВМС США.

"7 января ВМС США направили самолет P-8A, прикрепленный к группе "Боевые тигры" Восьмой патрульной эскадрильи, для участия в международной поисково-спасательной операции в Восточно-Китайском море после столкновения двух коммерческих судов", - говорится в заявлении.

"После прибытия на место самолет исследовал территорию примерно 3,6 тыс. квадратных морских миль до возвращения на авиабазу Кадена в Окинаве в Японии. Ни один из моряков не был обнаружен", - отмечается в нем.

Столкновение сухогруза CF Crystal, шедшего под флагом КНР, и иранского танкера MV Sanchi произошло 6 января, 32 человека, находившиеся на танкере были объявлены пропавшими без вести.

Накануне агентство ИРНА сообщило, что все 32 члена экипажа погибли, однако в понедельник иранское агентство передало со ссылкой на генерального консула Ирана в Шанхае Алириза Ойруша, что до сих пор нет никаких доказательств гибели членов экипажа танкера, их поиски продолжаются.

Также, по его словам, пожар на иранском танкере, возникший после столкновения, еще не потушен, танкер продолжает гореть и начал тонуть. По словам А.Ойруша, из-за разлива нефти пожар распространился в радиусе километра от танкера.

Представитель министерства нефти Ирана сообщил, что танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co, перевозил конденсат, принадлежащий Национальной иранской нефтяной компании (NIOC).

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Тэги: США, АЗИЯ, МОРЯКИ, ПОИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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