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Регион 08.01.2018 15:14

Тбилисский аэропорт возобновил работу после сильного тумана

Все рейсы, отложенные в аэропорту Тбилиси минувшей ночью из-за сильного тумана, будут осуществлены в течение дня, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в администрации аэропорта.

"Аэропорт уже приступил к работе в штатном режиме. Задержанные рейсы выполняются по скорректированному графику, одновременно с этим начали осуществляться и плановые полеты", - сказал представитель администрации.

По его словам, только что с опозданием более чем на 10 часов в Тбилиси прибыл рейс SU 1892 из Москвы авиакомпании "Аэрофлот", который по расписанию должен был прилететь в 2 часа ночи. Прибыли также рейсы из Шарджи, Риги, на подлете другие отложенные рейсы.

Как сообщалось, из-за сильного и густого тумана прошлой ночью были отменены или задержаны 15 запланированных авиарейсов в Тбилисском аэропорту, в том числе в направлении Стамбула, Тегерана, Мюнхена, Баку, Дубая, Дохи, Алма-Аты, Киева, Урумчи, Тель-Авива, Минска.

Тбилисский международный аэропорт с 1 ноября 2005 года находится в управлении TAV Urban Georgia, дочерней компании турецкого оператора TAV Airports Holding A.S.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, АЭРОПОРТ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]