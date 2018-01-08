Кабмин Азербайджана утвердил новый состав Совета по статистике

Кабинет министров Азербайджана утвердил новый состав Совета по статистике при Госкомстате, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабмине.

Главой совета является председатель Госкомстата Таир Будагов.

В целом, в состав совета включены 15 человек, представляющих госструктуры, частные компании, СМИ, Академию наук и др. организации.

А.Азизов