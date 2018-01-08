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Транспорт и связь 08.01.2018 15:22

BakuBus с 13 января начнет перевозку пассажиров по маршруту №175

ООО «BakuBus» с 13 января 2018 года начнет выполнение пассажироперевозок по столичному маршруту №175, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства при кабинете министров Азербайджана.

«С 13 января услуги по перевозке пассажиров по маршрутной линии №175 будут осуществлять автобусы ООО «BakuBus». Такое решение связано с выявлением серьезных недостатков в работе предыдущего перевозчика, обслуживающего данный маршрут. Именно по этой причине 6 января произошло тяжелое ДТП, которое привело к многочисленным травмам», - отмечается в информации.

В связи с аварией, БТА расторгло договор с перевозчиком о временной эксплуатации маршрута №175 и передало права на его эксплуатацию ООО «BakuBus».

По данным Агентства, с учетом передачи указанного маршрута «BakuBus», число маршрутов, использующих систему безналичной системы оплаты за проезд, расширится до 21.

Н.Аббасова

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Тэги: МАРШРУТ, ПЕРЕВОЗЧИК, СМЕНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]