BakuBus с 13 января начнет перевозку пассажиров по маршруту №175

ООО «BakuBus» с 13 января 2018 года начнет выполнение пассажироперевозок по столичному маршруту №175, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства при кабинете министров Азербайджана.

«С 13 января услуги по перевозке пассажиров по маршрутной линии №175 будут осуществлять автобусы ООО «BakuBus». Такое решение связано с выявлением серьезных недостатков в работе предыдущего перевозчика, обслуживающего данный маршрут. Именно по этой причине 6 января произошло тяжелое ДТП, которое привело к многочисленным травмам», - отмечается в информации.

В связи с аварией, БТА расторгло договор с перевозчиком о временной эксплуатации маршрута №175 и передало права на его эксплуатацию ООО «BakuBus».

По данным Агентства, с учетом передачи указанного маршрута «BakuBus», число маршрутов, использующих систему безналичной системы оплаты за проезд, расширится до 21.

Н.Аббасова