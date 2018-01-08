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Дальнее зарубежье 08.01.2018 15:47

Талибы напали на уезд в Афганистане

Боевики радикального движения "Талибан" в понедельник штурмуют центр уезда Кохистан и три селения в его окрестностях в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на местные органы власти.

Глава уезда Абдулрахман Пана сообщил телеканалу, что боевики атакуют позиции правительственных сил с юга и запада уездного центра. По его словам, на данный момент подтверждена гибель имама местной мечети и бойца спецназа, ранены двое детей, две женщины и четыре бойца отряда местной самообороны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]