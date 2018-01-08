Талибы напали на уезд в Афганистане

Боевики радикального движения "Талибан" в понедельник штурмуют центр уезда Кохистан и три селения в его окрестностях в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана, сообщил телеканал Ariana News со ссылкой на местные органы власти.

Глава уезда Абдулрахман Пана сообщил телеканалу, что боевики атакуют позиции правительственных сил с юга и запада уездного центра. По его словам, на данный момент подтверждена гибель имама местной мечети и бойца спецназа, ранены двое детей, две женщины и четыре бойца отряда местной самообороны.