Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0445 RUR   0.0299 GBR   2.3053 TRY   0.455

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.01 Brent   68.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 11 Янв 12 Янв

Дальнее зарубежье 08.01.2018 16:28

Макрон посмотрел на "терракотовую армию" в Сиане в ходе визита в КНР

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой посетил захоронение в китайском городе Сиань, известное как "терракотовая армия", в ходе официального визита в Китай, сообщают в понедельник западные СМИ.

Сиань, откуда начинался древний Великий Шелковый путь, был неслучайно выбран первым китайским городом, который посетит Э.Макрон, отмечают СМИ. В своей речи в парке Дамин, созданного вокруг руин императорского дворца, Э.Макрон заявил о необходимости совместной работы Китая и Европы над проектом "Один пояс и один путь", отметив, что современная версия шелкового пути не может быть односторонней.

"В конечном итоге древний шелковый путь никогда не был только китайским. По определению такие дороги могут быть использованы только совместно. Если это дорога, то нельзя ее использовать в одном направлении", - заявил Э.Макрон.

После Сианя французский президент вместе с делегацией из 60 человек, в том числе представителей бизнеса, направится в Пекин. Ожидается, что с лидером КНР Си Цзиньпином он обсудит стратегическое партнерство стран по различным темам, включая проблемы изменения климата и терроризма. Ожидается, что визит Э.Макрона в Китай продлится три дня.

В виде подарка лидеру КНР Э.Макрон выбрал восьмилетнего мерина по имени Везувий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КИТАЙ, ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТ


Похожие новости


Главы МИД КНР и Франции прибудут на переговоры по ИЯП в Вену в четверг - СМИ Россия и Китай вряд ли изменят подход к сирийской проблеме - постпред Франции при ООН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]