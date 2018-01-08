Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой посетил захоронение в китайском городе Сиань, известное как "терракотовая армия", в ходе официального визита в Китай, сообщают в понедельник западные СМИ.
Сиань, откуда начинался древний Великий Шелковый путь, был неслучайно выбран первым китайским городом, который посетит Э.Макрон, отмечают СМИ. В своей речи в парке Дамин, созданного вокруг руин императорского дворца, Э.Макрон заявил о необходимости совместной работы Китая и Европы над проектом "Один пояс и один путь", отметив, что современная версия шелкового пути не может быть односторонней.
"В конечном итоге древний шелковый путь никогда не был только китайским. По определению такие дороги могут быть использованы только совместно. Если это дорога, то нельзя ее использовать в одном направлении", - заявил Э.Макрон.
После Сианя французский президент вместе с делегацией из 60 человек, в том числе представителей бизнеса, направится в Пекин. Ожидается, что с лидером КНР Си Цзиньпином он обсудит стратегическое партнерство стран по различным темам, включая проблемы изменения климата и терроризма. Ожидается, что визит Э.Макрона в Китай продлится три дня.
В виде подарка лидеру КНР Э.Макрон выбрал восьмилетнего мерина по имени Везувий.
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