Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0445 RUR   0.0299 GBR   2.3053 TRY   0.455

Цена на нефть

    $/bbl WTI   62.01 Brent   68.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 10 Янв 11 Янв

Бизнес и законодательство 08.01.2018 15:37

Кабмин Азербайджана утвердил крайние сроки для госструктур по переходу на выдачу лицензий через специальный портал

Кабинет министров Азербайджана установил крайние срока перехода госструктурами на выдачу, обновление и приостановление лицензий, выдачу дубликатов лицензий предпринимателям посредством портала "Лицензий и разрешений", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабмине.

Согласно решению правительства, данные требования распространяются на 30 госструктур, госкомпаний, организаций, районных органов исполнительной власти.

В частности, до 1 марта 2018 года на выдачу, обновление и приостановление лицензий предпринимателей посредством портала "Лицензий и разрешений" должны перейти следующие госструктуры и организации: МВД, МЧС, Минэкономики, Минмолодежи и спорта, Минфин, Минсельхоз, Минздрав, Государственный таможенный комитет, Государственная миграционная служба, Служба государственной безопасности и др.

К 1 мая 2018 году на выдачу, обновление и приостановление лицензий предпринимателей посредством портала "Лицензий и разрешений" должны перейти: кабинет министров, Минэкологии и природных ресурсов, Минэнергетики, Госкомиссия по радиочастотам, Нацсовет по телевидению и радио, городские (районные) ИВ.

К 1 декабря 2018 года на эту систему должно перейти Государственное рекламное агентство.

Как сообщалось ранее, Минэкономики в декабре 2017 года презентовало электронный портал лицензий и разрешений (www.lisenziya.gov.az), который начнет функционировать с 2018 года.

Запуск портала позволит направлять обращения за получением лицензий и обращений на ту или иную деятельность в электронной форме.

При этом лицензии будут выдаваться через ASAN Xidmet.

В Азербайджане в настоящее время лицензию подлежат 37 видов деятельности.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГОССТРУКТУРЫ, ЛИЦЕНЗИИ, СРОК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]