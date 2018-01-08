Кабмин Азербайджана утвердил крайние сроки для госструктур по переходу на выдачу лицензий через специальный портал

Кабинет министров Азербайджана установил крайние срока перехода госструктурами на выдачу, обновление и приостановление лицензий, выдачу дубликатов лицензий предпринимателям посредством портала "Лицензий и разрешений", сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабмине.
Согласно решению правительства, данные требования распространяются на 30 госструктур, госкомпаний, организаций, районных органов исполнительной власти.
В частности, до 1 марта 2018 года на выдачу, обновление и приостановление лицензий предпринимателей посредством портала "Лицензий и разрешений" должны перейти следующие госструктуры и организации: МВД, МЧС, Минэкономики, Минмолодежи и спорта, Минфин, Минсельхоз, Минздрав, Государственный таможенный комитет, Государственная миграционная служба, Служба государственной безопасности и др.
К 1 мая 2018 году на выдачу, обновление и приостановление лицензий предпринимателей посредством портала "Лицензий и разрешений" должны перейти: кабинет министров, Минэкологии и природных ресурсов, Минэнергетики, Госкомиссия по радиочастотам, Нацсовет по телевидению и радио, городские (районные) ИВ.
К 1 декабря 2018 года на эту систему должно перейти Государственное рекламное агентство.
Как сообщалось ранее, Минэкономики в декабре 2017 года презентовало электронный портал лицензий и разрешений (www.lisenziya.gov.az), который начнет функционировать с 2018 года.
Запуск портала позволит направлять обращения за получением лицензий и обращений на ту или иную деятельность в электронной форме.
При этом лицензии будут выдаваться через ASAN Xidmet.
В Азербайджане в настоящее время лицензию подлежат 37 видов деятельности.
А.Азизов
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